الضرائب المصرية تخلي مسئوليتها عن الممول الذي يرتكب هذا التصرف

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "المال" المصرية فقد شدد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة أن يقوم الممول بالاحتفاظ بالبريد الإلكترونى الشخصى له وكلمة والتي سلمته له المصلحة.

© Sputnik . Mohamed El Khouly

وأوضح عبد القادر أن هذه البيانات أنشئ من خلالها حساب الممول على موقع منظومة الضرائب المصرية الإلكتروني، هذا العام، وعليه أن يحتفظ بها لأنه سيحتاج إلى استخدام نفس البريد الإلكترونى فى تقديم إقراره الضريبى، واستخدام جميع خدمات المنظومة خلال الأعوام القادمة، مؤكدا سرية هذا الحساب وأهميته.

وشدد بالتالي على أن البيانات التى تقدم للمصلحة من خلاله تُعد مسئولية الممول صاحب الحساب.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب على أن الممول سيتحمل كل العواقب القانونية وغير القانونية في حالة قيامه بإعطاء تلك البيانات السرية لأي أحد، لافتا إلى إخلاء المصلحة مسؤليتها القانونية تماما عن أى تبعات لذلك في حالة قيام الممول بمخالفة ذلك.

وأوضح أن بعض الممولين لا يحتفظون بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور الذى قاموا باستخدامه أول مرة عند تسجيل حسابهم على موقع المصلحة، الأمر الذي يتسبب في مشكلة عند قيامهم بتقديم إقرارتهم الضريبية العام الذي يليه.

ولفت إلى أن المنظومة الإلكترونية لن تقبل منهم الإقرار إلا بنفس البريد الإلكتروني الذي قاموا بإدخاله في المرة الأولى.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب الممولين بعدم التعامل مع الأشخاص الذين يعرضون مساعدتهم فى تقديم الإقرارات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية من خلال مكتبات أو أكشاك ، لما قد يسببه تداول البريد الإلكترونى والرقم السرى للممول مع أى أشخاص آخرين، قد يُسيئون استخدام بياناته، إلى حدوث مخاطر عديدة.

وأوضح أن المصلحة تقدم التوعية والدعم المجانى لمساعدة الممولين خلال موسم الإقرارات عن طريق فرق الدعم الفنى المتواجدة داخل مأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية ، ويبلغ عددها 227 مأمورية لمساعدة الممول فى تسجيل حسابه على المنظومة الإلكترونية.

ونوه رئيس مصلحة الضرائب إلى إعادة تشكيل عدد 19 مكتب إرشاد ضريبى بالغرف التجارية ، واستحداث مكتب إرشاد ضريبى متميز بالغرفة التجارية بالبحيرة ، بالإضافة إلى فيديوهات التوعية البسيطة التى تقدمها المصلحة من خلال قناة اليوتيوب التابعة لها ، أو عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للمصلحة.