الغانم يرفض طلبا تقدمت به الحكومة الكويتية: لا نملك أموال الأجيال القادمة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن رئيس البرلمان الكويتي، تأكيده على ضرورة إيجاد بدائل مقبولة ومجدية اقتصادية، بعد أن طلبت الحكومة استقطاع مبالغ من صندوق الأجيال القادمة.

وأشار الغانم إلى أن طلب أخذ 5 مليارات دينار كويتي (16.5 مليار دولار) من الصندوق لحل مشاكل طارئة لا يجوز ، ويمكن التفكير في بدائل لهذا الأمر.

وأكد الغانم أن تكلفة تسييل الاستثمارات الموجودة بالصناديق أكبر بكثير من تكلفة الاقتراض التي يمكن أن تلجأ الدولة إليها.

ولا يعتقد الغانم أنه سيتم إقرار مشروع القانون "ثروة لا يمتلكها الجيل الحالي".

وكشفت وثيقة برلمانية، حصلت عليها وكالة رويترز في أغسطس/آب الماضي عن ارتفاع عجز الميزانية العامة لدولة الكويت في السنة المالية 2020/2021 إلى 14 مليار دينار كويتي (45.5 مليار دولار أمريكي)، بسبب أزمة كورونا، وأسعار البترول العالمية.

وأثار مشروع القانون والذي يتعلق بإجراءات لتجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة عاصفة غضب داخل مجلس الأمة (البرلمان)، حيث تسعى الحكومة الكويتية لسحب المليارات سنويا من صندوق احتياطي الأجيال القادمة (الصندوق السيادي) ما أثار ضجة واسعة داخل البرلمان.