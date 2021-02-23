القبض على القبض على 11 سوريا خلال محاولتهم عبور الحدود العراقية

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": من خلال المتابعة الميدانية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من لواء مغاوير السادس بالفرقة السادسة شرطة اتحادية من القاء القبض على 11 شخصا يحملون الجنسية السورية خلال محاولتهم التسلل من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية واجتياز الحدود ضمن قاطع عمليات غرب نينوى".

يشار إلى أن العراق اتفق مع الجانب السوري على زيادة التنسيق الأمني بينهما لضبط الحدود المشتركة.