أمين "التعاون الخليجى" يدعو إيران للتخلى عن سلوكها فى التدخل بشئون الدول

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتورنايف فلاح مبارك الحجرف ضرورة مشاركة مجلس التعاون في أية مفاوضات تتعلق بأمن واستقرار المنطقة، داعياً إيران إلى التخلي عن سلوكها فى التدخل في الشئون الداخلية للدول والتوقف عن زعزعة الأمن والاستقرار من خلال دعم الجماعات الإرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال لقاء الحجرف، اليوم الثلاثاء، سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى السعودية، حيث أكدا أهمية العلاقات بين المجلس والاتحاد الأوروبي وعمق هذه العلاقة، استناداً إلى ما يجمع الطرفين من نظرة مشتركة وتفاهم وتعاون تجاه القضايا الإقليمية والدولية.



وأكد الحجرف الثوابت التي ترتكز عليها مسيرة المجلس والمتمثلة في تعزيز الأمن والسلم واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول ونبذ التطرف والإرهاب والعنف، مشيرا إلى أن المنطقة تواجه عدداً من التحديات في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، وتتطلب تظافر جهود المجتمع الدولي نحو مواجهة هذه التحديات، مثمناً دور الاتحاد الأوروبي وتفاعله مع قضايا المنطقة.



وجدد الحجرف حرص مجلس التعاون على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي من خلال استئناف مفاوضات التجارة الحرة، مؤكداً حرص دول المجلس على الدفع بمسار المفاوضات لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات العلمية والصحية والثقافية والتواصل الاجتماعي.