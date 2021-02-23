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مساعدات طبية أمريكية لتونس بقيمة 4 ملايين دولار

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة الأمريكية بتونس، اليوم الثلاثاء، تقديم الحكومة الأمريكية معدات طبية بقيمة 4 ملايين دولار (10.75 مليون دينار) لصالح 33 مستشفى؛ بهدف الاستجابة للاحتياجات الملحة لمقاومة فيروس .

وسلمت الحكومة الأمريكية - بحسب بيان صادر عن السفارة - عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للخدمات، إلى وزارة الصحة التونسية أول دفعة ضمن 3 دفعات من معدات حيوية ستوفر الدعم اللازم للمستشفيات ومعاملها.


يذكر أن الحكومة الأمريكية كانت قد قدمت إلى تونس منذ شهر مارس 2020، دعما مخصصا لمقاومة فيروس كوفيد-19 بقيمة 36 مليون دينار لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الفورية وطويلة المدي.
 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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