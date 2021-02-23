شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تؤكد موقفها الداعم لسيادة العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الموقف الثابت للمنظمة الداعم للعراق لتحقيق أمنه واستقراره وتعزيز سيادته والحفاظ على سلامة أراضيه.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين مع وزير خارجية العراق، الدكتور فؤاد حسين، اليوم ، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية العراق وسبل تعزيزها، وفق بيان للمنظمة.

من جهته، ثمن الوزير العراقي وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع العراق والدور المهم الذي تضطلع به في سبيل تطوير وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.