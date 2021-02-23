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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات بالضفة الغربية، طالت 12 فلسطينيا، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة "بيت أمر" شمال الخليل، كما اعتقلت اثنين آخرين من بلدة "حزما" بالقدس، وذلك عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازلهم.

وفى طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة "اليامون" غرب مدينة جنين، ونفذت حملة تفتيش واسعة للبلدة، بالإضافة إلى اعتقال 3 فلسطينيين من قرية "حرملة" بمحافظة بيت لحم، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشيها. 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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