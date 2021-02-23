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فلسطين تسجل 1996 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم‭‭ ‬‬الثلاثاء تسجيل 1996‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس وعشر وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الكيلة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 175‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 200355 تعافى منهم 184193 وتوفي 2200.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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