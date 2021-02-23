شكرا لقرائتكم خبر عن دهسوا أحد أفراد دوريات الأمن.. شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهن السطو المسلح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من ضبط 4 مواطنين ومقيم أردني ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في السطو المسلح على المتاجر وسلب الأموال من المارة بالطرق وسرقة المركبات بالقوة.

وتفصيلاً، ذكر حساب “سناب الداخلية”، أن الجناة امتهنوا سلب الأموال من المارة بالطريق وسرقة المركبات والسطو على المتاجر، إضافة إلى التمادي والاستهتار برجال الأمن، ودهس أحد أفراد دوريات الأمن أثناء أداء مهام عمله مما أدى إلى إصابته، وجرى إيقافهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم.