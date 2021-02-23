هل ما زلنا أصدقاء... سؤال إماراتي حول "إشارات مريبة من بايدن" يثير تفاعلا واسعا

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب عبد الخالق عبد الله، إن هناك إشارات "مريبة وغير مطمئنة" من جانب إدارة بايدن تجاه دول الخليج، وتساءل عن مصير الصداقة والشراكة بين واشنطن والخليج، متسائلا "هل مازلنا أصدقاء وشركاء لواشنطن؟".

وأضاف في إطار إجابته على تعليق على تغريدته: "والمصالح ليست أبدية بل تتغير من زمن لآخر كما أن أسلوب تحقيق المصالح يتغير من زمن لأخرى ورغم ذاك يوجد حليف وشريك ثابت لا يتزعزع ويستمر لعقود طويلة وحليف آخر يتغير ويتبدل وفق تغير الظروف. كيف ينطبق كل ذلك على العلاقة مع امريكا؟"، حسب قوله.

يذكر أن الرئيس الأمريكي لم يجر اتصالات مع قادة الدول العربية أو دول المنطقة بعد.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس إدارة بايدن ستعمل بشكل يختلف عن الإدارة السابقة.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، التزام بلاده "بتعزيز العلاقات والعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لخفض التوترات الإقليمية وبدء حوار جديد و ترسيخ أطر التعاون تحت مظلة الاتفاق الإبراهيمي"، في إشارة لـ "اتفاق السلام" الموقع بين إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.