المغرب يقرر حظر الرحلات الجوية مع 9 دول جديدة

دبي - محمود عبدالرازق - وقرر المغرب تعليق الرحلات الجوية ذهابا وإيابا مع كل من النمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرانيا وألمانيا، وهولندا وسويسرا وتركيا، وفق ما نقله موقع "هسبريس".

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ودخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من مساء أمس الاثنين، بحسب المصادر ذاتها.

وبذلك يصل مجموع الدول التي قررت المملكة تعليق الرحلات الجوية معها إلى 16 دولة، بعد قرارات سابقة بتعليق الرحلات مع جنوب أفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة وأستراليا والبرازيل ونيوزلندا وأيرلندا.

من جانبها، أفادت سفارة سويسرا في المغرب مساء أمس الاثنين، بأن المملكة قررت تعليق جميع الرحلات إلى سويسرا بشكل مؤقت، مضيفة أنه سيتم تقييم هذا القرار كل 15 يوما، وهو ما أعلنته أيضا السفارة التركية في الرباط.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت عن تسجيل 21 حالة جديدة من السلالة البريطانية عن طريق المراقبة الجينية، وتتبع السلالات المنتشرة، ليرتفع عدد الحالات المكتشفة من هذه السلالة المتحورة لفيروس كورونا في المغرب إلى 24 حالة.