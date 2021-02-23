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3 فئات فقط المسموح لهم بدخول الكويت حتى 20 مارس المقبل

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دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع جريدة الأنباء الكويتية، فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارتي الصحة والداخلية لمتابعة تنفيذ القرار.

ويسمح حسب القرار بدخول الكويتيين، وأقاربهم من الدرجة الأولى، والعمالة المنزلية، وعمليات الشحن خلال هذه الفترة، وذلك لمواجهة تفشي فيروس في البلاد.

وألزمت القرارات الجديدة وسائل النقل الجماعي في البلاد بوضع حد أقصى للاستيعاب وهو 30 % فقط.

كذلك نبه مجلس الوزراء على القطاع الخاص بعدم تجاوز نسبة العاملين في المقار نسبة 50 %.

كما قرر المجلس أيضا منع التواجد داخل جميع الصالات والمواقع والاكتفاء بالطلبات الخارجية من المطاعم

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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