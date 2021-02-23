مسؤول سعودي يكشف تفاصيل مهمة عن تفعيل الحوالات الفورية بين البنوك... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ولدى ظهوره على برنامج "يا هلا" المذاع على فضائية "روتانا خليجية"، قال فهد العقيل المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية (مملوكة للبنك المركزي)، إن الحد الأقصى للتحويل اليومي عن طريق الآيبان يبلغ 20 ألف ريال، فيما يبلغ عن طريق رقم الجوال 2500 ريال سعودي، بعد تفعيل الحوالات الفورية بين البنوك المحلية.

وتبلغ الرسوم المفروضة على الحوالات التي يتم وصولها بشكل مباشر وفوري 50 هللة على تحويل أقل من 55 ريال، و1 ريال على 500 ريال فأكثر، وفق صحيفة "عاجل".

وأوضح العقيل أن النظام سيكون متاحا في كل البنوك، لافتا إلى أن هناك 5 طرق متاحة للتحويل، وذلك من خلال استخدام رقم الجوال، ورقم الحساب، والهوية الوطنية، والبريد الإلكتروني، ورقم الآيبان.

والسبت الماضي، أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق نظام المدفوعات الفورية "سريع"، لتمكين عملاء النظام المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية المنخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة برسوم مخفضة.