السودان... محكمة مدبري انقلاب يونيو ترفع جلساتها حتى 9 مارس

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد قررت المحكمة رفع الجلسات بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وحولت المحكمة المتهم نافع على نافع إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا.

كما قررت المحكمة بدءا من الجلسة المقبلة أن يقتصر الحضور على المتهمين والمترافعين فقط.

وتعقد الجلسة القادمة في التاسع من شهر مارس/ آذار.

وسجل السودان اليوم الثلاثاء، 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات، وتعافي 51 حالة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 28137 إصابة، متضمنة 1871 وفاة، وتعافي 22797 حالة.