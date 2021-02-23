شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتلقى رسالة من رئيس الصين تتعلق بالمستجدات الإقلیمیة والدولیة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أمیر دولة الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح صباح اليوم الثلاثاء، رسالة شفویة من الرئیس الصينى شى جین بینج لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدین وتنمیتھا في مختلف المجالات، خاصة القضایا ذات الاھتمام المشترك، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.