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الدفاع المدني يختتم الاختبارات التجريبية على الإنذار المبكر للهواتف المتنقلة

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: اختتمت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء أمس، المرحلة الأولى من تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للهواتف المتنقلة بمدينة الباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن المرحلة التي استمرت أسبوعاً شملت عدداً من المدن والمحافظات والمراكز التي تم تحديدها لتنفيذ التجربة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات المزودة للخدمة.

وعبرت المديرية العامة للدفاع المدني، عن شكرها للمواطنين والمتطوعين على تجاوبهم ومشاركتهم في تقييم التجربة، التي سيتم تقييمها من قبل المختصين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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