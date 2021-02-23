شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تكشف عن موعد إطلاق التحديث الجديد لـ«ويندوز 10» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت شركة” مايكروسوفت” عن موعد إطلاق التحديث الجديد لويندوز 10.
وأوضحت الشركة إن موعد إطلاق التحديث الجديد سيكون في النصف الأول من العام الجاري، والذي يأتي بوظائف عملية لزيادة الإنتاجية والأمان أثناء العمل من المنزل.
وأكدت الشركة الأمريكية أن التحديث الجديد، الذي يحمل الاسم 21H1، يتيح للمستخدم إمكانية استخدام كاميرا ويب خارجية للتعرف على الوجه عبر خاصية ويندوز Hello، وذلك حتى إذا كان اللاب توب يشتمل على كاميرا ويب داخلية ومتوافقة.
كما يتيح تحديث برنامج Windows Defender Application Guard إمكانية فتح الملفات على نحو أسرع من ناحية، وتسهيل عمليتي تحديث وصيانة الأجهزة أثناء العمل المنزلي من ناحية أخرى.
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