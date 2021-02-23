شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الجوف»: ضبط شخص قاد مركبته بتهور وسار عكس الاتجاه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الجوف، من القبض على قائد مركبة سار عكس الاتجاه بمحافظة دومة الجندل.

وأوضحت “المرور” في تغريدة على موقع “تويتر”، أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان مغردون تداولوا مقطع فيديو لشخص قاد مركبته بتهور، وممارسة التفحيط وبالسير عكس الاتجاه، لكى يتفادى مطب صناعي.