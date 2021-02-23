شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد»: أمطار رعدية على تبوك حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك – تضمن – بمشيئة الله – أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة تبوك، ومحافظة تيماء. وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً، وتستمر حتى الساعة 11 ليلاً.

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