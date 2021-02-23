شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تشترط عودة الجيش السوداني لمواقعه السابقة قبل الحوار مع الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترطت الخارجية الإثيوبية، اليوم، الثلاثاء، عودة الجيش السوداني لمواقعه السابقة قبل أي حوار بين البلدين، زاعمة فى اتهامات مباشرة بإن الخرطوم تستغل أزمة إقليم تيجراى.

وقالت خارجية إثويبيا بحسب العربية: "ليست لدينا رغبة للدخول في صراع مع السودان".

وشهدت المنطقة الحدودية بين البلدين توترات عسكرية متصاعدة، أسفرت عن مقتل العشرات من الجانبين.