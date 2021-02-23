شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة اليمن: نصر على مواجهة الفساد بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن اليمن مصر على مواجهة الفساد بقوة، وأن الوقت قد حان للعمل ومواجهة التحديات الصعبة، وأن التطلعات الشعبية المعقودة على هذه الحكومة تتطلب تضافر الجهود على المستويين المركزي والمحلي لإنجاز أهدافها في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي .وفق وكالة الأنباء اليمنية

وناقش رئيس الوزراء مع عدد من المحافظين آخر المستجدات على مختلف المستويات، وتكامل الإجراءات المركزية والمحلية لمواجهة التحديات القائمة، في الجوانب العسكرية والأمنية والخدمية، وتعزيز وضبط الإيرادات ومكافحة الفساد.

وأدان الاقتحام الذي تعرض له منزل محافظ تعز في العاصمة المؤقتة عدن، ونوه بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية واهمية تنفيذها بشكل عاجل وكشف ملابسات وتفاصيل هذا العمل المرفوض والمستنكر.

وجدد الدكتور معين عبدالملك التأكيد على دعم الحكومة الكامل للسلطات المحلية في اجراءاتها وتقديم كل ما يمكن من اسناد لانجاح جهودها في تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وبما يتناسب مع خصوصية كل محافظة واحتياجات مواطنيها الملحة.. منوها بالدور المحوري الذي تلعبه السلطات المحلية في هذا الظرف الاستثنائي، وضرورة حشد المزيد من الجهود باتجاه استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

وأشار رئيس الوزراء الى ان محافظي المحافظات هم عماد بقاء الدولة، والمشاكل التي تراكمت خلال فترات ماضية لن تحل بين عشية وضحاها لكن ذلك لا يعني التخلي بل التركيز على المهم منها وحلها بشكل عاجل، وستكون الحكومة عونا وسندا في ذلك.. لافتا الى ضرورة اعداد السلطات المحلية لبرامجها ومشاريعها لهذا العام بما ينسجم مع اهداف عام التعافي الذي تسعى اليه الحكومة.