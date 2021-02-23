شكرا لقرائتكم خبر عن أول أمين عام لـ«أوبك».. وفاة وزير البترول الأسبق «أحمد زكي يماني» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توفي وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق الشيخ أحمد زكي يماني، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 90 عاماً.
وولد “يماني” في مكة المكرمة عام 1930، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، كما تلقى دراسات عليا في القانون من جامعتي نيويورك وهارفارد، وهو يجيد التحدث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
وتولى منصب وزير البترول والثروة المعدنية عام 1962 واستمر به حتى عام 1986، عاصر خلالها فترة حظر النفط عام 1973، وكان هو أول أمين عام لمنظمة “الأوبك”.
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