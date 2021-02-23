تركيا تتحدث عن طبيعة علاقاتها مع مصر

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Рамиль Ситдиков

وقال كوكصو، في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر" أمس الاثنين 22 فبراير/شباط، إنه متفائل بتحسن العلاقات مع مصر، مشيرا إلى "استمرار العلاقات التجارية والاستثمارات بين البلدين رغم المشاكل على الصعيد السياسي".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قال مؤخرا، إن بلاده ومصر تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية، والتحرك وفق مبدأ "عدم التضارب في المحافل الدولية"، موضحا أن التواصل مع مصر على الصعيد الاستخباراتي مستمر لتعزيز العلاقات، والحوار قائم على مستوى وزارتي الخارجية.

وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية منذ عام 2013 بعد رفض السلطات التركية، عزل الجيش المصري للرئيس الراحل، محمد مرسي، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، كما رفضت الاعتراف بشرعية الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، كما تصاعد التوتر بين الطرفين لاحقا على خلفية قضايا عدة خاصة الأزمة الليبية التي كادت تصبح ساحة مواجهة عسكرية بين القوات المصرية والتركية.