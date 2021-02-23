بسبب مطالبات ناشط اجتماعي... فئة جديدة تنال لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وبتعاون بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، انضم ذوي الاحتياجات الخاصة إلى عملية أخذ اللقاح، حسب موقع قناة "إم تي في" اللبنانية.

وكان الناشط الاجتماعي، جو رحال، هو من اقترح تلقيح ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان بلقاح كورونا، وذلك عبر عدد من التغريدات.

وقال رحال لـ"إم تي في" إن ذوي الاحتياجات الخاصة ليس لديهم القدرة على العناية بأنفسهم حال إصابتهم بالفيروس.

وصلت، مساء يوم السبت، إلى مطار العاصمة اللبنانية بيروت الدفعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، وصلت طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط (الطيران الوطني اللبناني)، قادمة من العاصمة البلجيكية بروكسل إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

وكان على متن الطائرة نحو 31 ألفا و500 جرعة من لقاح "فايزر".

ووصلت الشحنة الأولى من لقاحات شركة "فايزر" إلى لبنان، وقدرت وقتها بـ 28 ألفا و500 جرعة، أي أن إجمالي ما وصل البلاد في الدفعتين بلغ 60 ألف جرعة تكفي لتطعيم 30 ألف شخص.