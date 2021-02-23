شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وغائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد في دول الخليج، عن طقس اليوم الثلاثاء، حيث تتساقط الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح في المملكة العربية السعودية.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل، المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وأجزاء من منطقة تبوك، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال وجنوب المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر ليلا، ورطبا ليلا وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، وتكون شمالية غربية / 15 - 25كم/س، تصل إلى 35 كم/س.