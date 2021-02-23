شكرا لقرائتكم خبر عن هل ستشهد أسعار تذاكر القطارات زيادة خلال الفترة المقبلة؟.. رئيس «سار» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، بشار المالك، حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال الفترة المقبلة.

وقال “المالك” في لقائه ببرنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، إنه لا توجد أي نية في المدى القريب لرفع أسعار تذاكر القطارات، مبيناً أن الشركة لا تملك الصلاحية لذلك.

وأضاف أن الشركة تدرس الخيارات التي ترى من خلالها الحاجة لرفع أسعار التذاكر، وتقدم الدراسات والمبررات للهيئة العامة للنقل، مبيناً أن الهيئة هي التي تقرر مسألة رفع الأسعار وتكون دائماً حريصة على إيجاد سعر عادل ومناسب للراكب.

وأشار إلى أن هناك تفصيلات أخرى كثيرة تتعلق بمسألة أسعار تذاكر القطارات، مطمئناً الجميع بأنه لا توجد نية لرفع الأسعار في المدى القريب.