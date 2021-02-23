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الإمارات ومقدونيا توقعان مذكرة تفاهم لحماية وتشجيع الاستثمار بينهما

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القاهرة - سامية سيد - تبادل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، مع وزير خارجية شمال مقدونيا بويار عثماني، مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية واتفاقية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك جاء عقب لقاء الجانبين، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ووجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى جهودهما في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19"، وأهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان وصول لقاح ضد المرض إلى الدول كافة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك في إطار المنظمات الدولية، وكذلك حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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