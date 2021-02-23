عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواوي تكشف عن هاتف Mate X2 القابل للطي.. إليك التفاصيل

الثلاثاء 23 فبراير 2021

الخليج 365

كشفت شركة هواوي، الإثنين، النقاب رسميًا عن هاتفها القابل للطي من الجيل الثالث المسمى Mate X2 في حدث إطلاق عبر الإنترنت.



ويتميز جهاز "ميت إكس2" (Mate X2) بشاشة مقاس 8 بوصات (203 مم) عند فتحه، وشاشة مقاس 6.45 بوصة عند غلقه، ومدعوم بشريحة "كيرين 9000" (Kirin 9000) الخاصة بالشركة من الجيل الخامس.

ويأتي الجهاز بعد أيام من تعهد مؤسس شركة "هواوي، الملياردير رن تشانج فاي، بالإبقاء على أعمال الهواتف الذكية، منكراً التقارير التي قالت إن أكبر شركة تكنولوجية في الصين تدرس بيع أعمالها بسبب القيود الأمريكية.

وقال ريتشارد يو، المدير التنفيذي لوحدة الإلكترونيات الاستهلاكية في "هواوي"، في حفل إطلاق الهاتف في شنغهاي، الإثنين: "استعدينا بشكل كاف لإنتاج "ميت إكس2"، وتنمو القدرة الإنتاجية على أساس يومي".

وكما هو متوقع، يأتي الجهاز القابل للطي بسعر باهظ، حيث يكلف الجهاز في الصين – يتم طرحه للبيع في 25 فبراير – نحو 2785 دولارا للنسخة 256 جيجابايت، و 2940 دولارا لنسخة 512 جيجابايت.

وسيعمل بنظام تشغيل "أندرويد" مخصص للصين، والذي يفتقر إلى التطبيقات الأساسية والميزات التجارية المتوفرة للشركات الأمريكية، ولكن يمكن تحديثه إلى نظام التشغيل "هارموني" (Harmony) الخاص بشركة "هواوي" في أبريل.

ويأتي Mate X2 بعد Mate X و Mate Xs، وهو هاتف 5G له الكثير من أوجه التشابه مع Samsung Galaxy Fold.

وقامت هواوي بتحديث التصميم، حيث يجري فتح الجهاز الآن من الداخل بدلاً من الخارج، وتقول هواوي إنها أتقنت تصنيع المفصل، مما يعني أن الهاتف يتضمن فجوة غير محسوسة عند طيه.

ويتميز هاتف هواوي الجديد بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وبطارية تبلغ سعتها 4400 ميلي أمبير، مع شحن سريع يصل إلى 55 وات.

ولا توجد حاليًا أي معلومات حول ما إذا كان سيتم إطلاقه في أسواق أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.