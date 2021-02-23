"حادث مفجع" غرق مركب بالإسكندرية يقل 19 شخصا من أسرة واحدة ووفاة 6

دبي - محمود عبدالرازق - وانتشلت قوات إدارة الحماية المدنية "الإنقاذ النهري"، 6 جثث حتى الآن، تم نقل 4 منهم إلى مستشفى العامرية العام، فيما استقبل مستشفى خاص جثتين أخرتين، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن مفقودين آخرين.

كما استطاعت قوات الحماية المدنية إنقاذ 5 مصابين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وفقا لموقع "المصري اليوم".

وأكد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، أنه من المعاينة المبدئية تبين أن جميع من كانوا على المركب من أسرة واحدة استقلوا المركب للنزهة داخل البحيرة.

وأضاف، أن "المركب الذي تعرض للغرق بأحد البحيرات بمنطقة الهوارية، هو مركب ترفيهي غير مرخص".