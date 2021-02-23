شكرا لقرائتكم خبر عن «تقني» يوضح مزايا منصة التواصل الاجتماعي الجديدة «Beeto» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبر التقني عبدالله السبع عن أهم مزايا منصة Beeto الجديدة للتواصل الاجتماعي.

وقال “السبع” في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، إنه محتوى المنصة يدعم عدد حروف يصل لقرابة الـ 10 آلاف حرف، وأكثر من 18 صورة في نفس المنشور.

وأضاف عبدالله السبع، أن المنصة تتيح أيضا إمكانية تعديل الموضوعات بعد نشرها، كما تتيح متابعة المواضيع ليس فقط الحساب.