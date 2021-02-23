شكرا لقرائتكم خبر عن «تقني» يوضح مزايا منصة التواصل الاجتماعي الجديدة «Beeto» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الخبر التقني عبدالله السبع عن أهم مزايا منصة Beeto الجديدة للتواصل الاجتماعي.
وقال “السبع” في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، إنه محتوى المنصة يدعم عدد حروف يصل لقرابة الـ 10 آلاف حرف، وأكثر من 18 صورة في نفس المنشور.
وأضاف عبدالله السبع، أن المنصة تتيح أيضا إمكانية تعديل الموضوعات بعد نشرها، كما تتيح متابعة المواضيع ليس فقط الحساب.
تعرف على منصة Beeto الجميل فيها أي شي تنشره بإمكانك تعدله بجانب انه تقدر تنشر 18 صورة في نفس المنشور و تقدر تتابع المواضيع مو فقط الحساب ولو حاب تسجل استخدم هذا الكودRRV5LX— عبدالله السبع (@7Alsabe) February 22, 2021
يفضل تدخل وتحجز إسمكhttps://t.co/397aYNNSK1 pic.twitter.com/wUwJqrejmV
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.