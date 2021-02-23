شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف: الاختبارات النهائية ستكون عن بعد لجميع المراحل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت جامعة الطائف، اليوم الاثنين، أن الاختبارات النهائية في الجامعة ستكون عن بعد لجميع المراحل التعليمية.

وقالت الجامعة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “إنه امتثالًا للأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بعد وبناءً على توجيه وزير التعليم، وحرصًا من الجامعة على سلامة منسوبيها؛ وجه رئيس الجامعة بأن تكون الاختبارات النهائية في جامعة الطائف (عن بعد) لجميع المراحل التعليمية، وفق الضوابط المطبقة.

يذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أعلن اليوم عن صدور الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة.

وتفصيلاً، قال وزير التعليم في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “حرصاً من القيادة -حفظها الله- على سلامة منسوبي التعليم في ظل استمرار جائحة كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة”.