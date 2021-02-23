شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة «توكلنا» تحدد موقف المقيم المنتهية إقامته من التسجيل في التطبيق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت إدارة تطبيق “توكلنا” موقف المقيم المنتهية إقامته والمبلغ ضده هروبه من التسجيل في التطبيق.

وأشارت إلى أن المقيم الذي لا يمكنه التسجيل في التطبيق وتظهر له رسالة تفيد بمراجعة الجوازات، يتوجب عليه تنفيذ ذلك لمعالجة الأمر.

وتلقت الإدارة استفسارا وجهه مقيم لإدارة التطبيق، أوضح فيه أنه عندما يقوم بإدخال البيانات في التطبيق تصله رسالة تطالبه بمراجعة الجوازات لتصحيح حالة 6، لترد عليه إدارة التطبيق بأن حالة إقامته تمنع التسجيل يجب عليه مراجعة الجوازات.

وأشار التطبيق إلى أن المقيم الذي لديه بلاغ هروب يمكنه التسجيل بتوكلنا، ويلزمه التأكد من تحديث توكلنا إلى (2.6.3) وأعلى ومن لديه هوية وطنية أو هوية خليجية أو إقامة منتهية يمكنه التسجيل أيضا.