شكرا لقرائتكم خبر عن «المساحة الجيولوجية» تكشف حقيقة حدوث هزة أرضية قوية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شعر سكان المنطقة الشرقية، بصوت قوي واهتزاز، نحو الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين.

وتداول نشطاء سعوديون هاشتاج “#الدمام_الآن” على تويتر بشكل واسع، وتباينت الآراء والتحليلات لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الصوت والهزة القوية التي شعر بها السكان.

من جانبه، كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، حقيقة حدوث هزة أرضية في بعض محافظات المنطقة الشرقية.

وأضاف قائلا: “غير صحيح ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن حدوث هزة أرضية في بعض محافظات المنطقة الشرقية”.

وأوضح أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لم يرصد أي هزة أرضية في المنطقة الشرقية بشكل عام.

وأكد أن هيئة المساحة الجيولوجية تتابع جميع مناطق المملكة عبر ٢٧١ محطة رصد زلزالي منتشرة وتبلغ المحطات في المنطقة الشرقية ٢٨ محطة.