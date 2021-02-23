مصر للطيران تقرر إيقاف تشغيل 4 طائرات "بوينغ 777"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، فإن قرار الإيقاف جاء بناء على توصية من شركة بوينغ لصناعة الطائرات وقرار من إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة.

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وذكرت الشركة أن القرار لا يسري على طراز بوينغ 300-777 الذي تقوم الشركة بتشغيل ست طائرات منه مجهزة بمحركات من طراز مختلف عن برات اند ويتني 112-4000.

وخلال الساعات الماضية، أوقفت شركات الطيران في أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان، العشرات من طائراتها من طراز "بوينغ 200-777"، بعد أن تعرضت إحدى الطائرات التي تنتمي لهذا النوع لعطل في المحرك، يوم السبت، مما أدى إلى سقوط بعضا من حطامها فوق مدينة دنفر الأمريكية.

وقالت شركة "بوينغ"، اليوم الاثنين، إنها "توصي شركات الطيران بوقف رحلات 777 بعد حادث شركة الطيران المتحدة يوم السبت.

وأكدت بوينغ أنها توصي بتعليق رحلات ما يقارب 128 طائرة منها 69 في الخدمة، و59 في التخزين والتي تعمل بمحركات معينة من طراز "بريت أند ويتني 4000".