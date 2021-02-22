مسؤولون سابقون بالموساد يدعون بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في رسالة بعثوا به، اليوم الإثنين، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتعبير عن دعمهم لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الموقع مع إيران في عام 2015، بحسب صحيفة" جيروزاليم بوست".

© REUTERS

وقال قادة الأمن الإسرائيلي في رسالتهم، بقيادة النائب السابق لرئيس أركان الجيش ماتان فيلنائي، إنهم "يرحبون بالمبادرة الأمريكية التي تهدف لحمل إيران مجددا على اتباع توجيهات خطة العمل المشتركة بشفافية، طالما أنها تتضمن تعهد إيراني، بالالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (المتعلق بتطوير الصواريخ الباليستية)".

وأعرب المسؤولون الكبار السابقين في الجيش الإسرائيلي عن دعمهم للموقف الحالي للرئيس بايدن المتمثل في عدم رفع العقوبات عن إيران إذا لم تعد للالتزام باتفاق 2015.

وقبيل توقيع اتفاق 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018، دعت المجموعة نتنياهو إلى إلغاء خطابه أمام الكونجرس الأمريكي.

وتزامنت الرسالة مع اجتماع إسرائيلي رفيع عقده نتنياهو، اليوم، لبحث آلية التعامل الإسرائيلي مع اعتزام الإدارة الأمريكية العودة إلى الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي.