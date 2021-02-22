مصر… التعليم تحسم مصير امتحانات مدارس المتفوقين

دبي - محمود عبدالرازق - ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن وزير التعليم المصري طارق شوقي حسم مصير امتحانات العام الدراسي (2020 - 2021) لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه قرر إجراء الامتحانات مثل الأعوام السابقة.

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وقال وزير التعليم المصري: "نظرا للطبيعة الخاصة لمدارس المتفوقين ستظل الامتحانات كما هو متبع في الأعوام السابقة".

وأوضح طارق شوقي أن "الوزارة تمتلك كما هائلا من مصادر التعلم لجميع الصفوف الدراسية"، مضيفا: "الوزارة لن تستطيع إقرار نجاح الطلاب من أى صف دراسي إلى الصف الأعلى دون تقييم عادل في لجان مراقبة".

وتسببت جائحة كورونا في توجه العديد من دول العالم إلى تغيير نظام الدراسة في العديد من دول العالم واستخدام التعليم الإلكتروني على نطاق واسع لحماية طلابها.