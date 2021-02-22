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مقتل وإصابة 31 متظاهرا ورجل أمن خلال مواجهات فى العراق

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القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة 31 متظاهرا ورجل أمن خلال صدامات ومظاهرات ومواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مصدر أمني عراقي، إن متظاهر قتل وأصيب عدد أخر من المتظاهرين خلال صدامات مع القوات الأمنية، وأضاف مصدر أمنى عراقى، أن 12 رجل أمن أصيبوا أيضا خلال الصدامات.

وشهدت محافظة ذي قار تظاهرات اليوم تطالب بإقالة المحافظ ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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