شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: القوات البحرية تنقذ 59 شخصًا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر عسكري مغربي، أن وحدة تابعة لمشاة البحرية الملكية المغربية، تمكنت بالتعاون مع زورق تابع لخفر السواحل، اليوم الاثنين، بعرض ساحل (منطقة الحسيمة)، من إنقاذ 59 شخصًا كانوا يحاولون الهجرة بصورة غير مشروعة ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن قارب مطاطي، موضحًا أنه من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم، 33 امرأة و7 أطفال وسبعة رضع.

وأضاف المصدر أنه تم نقل أربع نساء وطفل واحد ورضيعين، كانوا في وضعية صحية متدهورة، إلى احد المستشفيات القريبة لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.