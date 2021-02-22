شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية أمريكا: المبعوث إلى اليمن يبدأ اليوم زيارة للمنطقة لبحث التوصل لحل للأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأمريكي إلى اليمن يبدأ اليوم زيارة للمنطقة لبحث التوصل لحل للأزمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستسعى لتعزيز وتمديد الاتفاق المبرم بين القوى العالمية وإيران والذي يهدف إلى الحد من برنامجها النووي.

وقال بلينكن في كلمة أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف "سنسعى أيضا من خلال العمل مع الحلفاء والشركاء إلى إطالة أمد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وتعزيرها والتصدي لمباعث القلق الأخرى مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها".