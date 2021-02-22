شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الجمارك» بشأن ضوابط استيراد المركبات للمواطن والمقيم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت هيئة الجمارك، مساء اليوم الاثنين، بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات خاطئة تتعلق بضوابط استيراد المركبات للأفراد.
وأوضحت الجمارك، في بيانها، أن الضوابط الخاصة باستيراد المركبات للأفراد تنص على أنه يحق للمواطن والخليجيين استيراد مركبتين خلال السنة.
وأضافت أنه يحق للمقيم استيراد مركبة واحده فقط من نوع “خصوصي” كل 3 سنوات.
وتابعت الجمارك “نأمل من الجميع تحري الدقة في نقل الأخبار والاستناد في نقلها على المصادر الموثوقة والرسمية.
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