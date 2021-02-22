ملك البحرين يستقبل ولي عهد أبو ظبي في مقر إقامته... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن ولي عهد أبوظبي، والعاهل البحريني تبادلا الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.

وحضر اللقاء ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وممثل الحاكم في منطقة العين الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.

وأعرب ملك البحرين عن سعادته بلقاء ولي عهد أبو ظبي وباقي المسئولين، متمنيا لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من الرخاء والرفعة والتطور.

​كما أعرب عن اعتزازه بمتانة الروابط الأخوية المشتركة بين البلدين و الشعبين الشقيقين.

وأشار العاهل البحريني إلى ما يجمعهما من أواصر القربى والأخوة والمصير المشترك والتعاون على جميع المستويات.