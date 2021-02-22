أضرار وحصيلة القصف الصاروخي في بغداد... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة وكالة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الإثنين، بـ"أنه من خلال التدقيق تبين سقوط 3 صواريخ، منها صاروخان على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية في بغداد".

وأكدت الخلية، "أن الصواريخ كان انطلاقها من حي السلام (الطوبجي) غربي العاصمة، نتج عنها أضرار في 4 سيارات مدنية، كما تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد".

ويعتبر هذا الهجوم هو ثالث هجوم صاروخي في العراق خلال أسبوع لاستهداف مناطق تستضيف جنودا أو دبلوماسيين أو مقاولين أمريكيين، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مدنيا واحدا على الأقل كان موظفا لدى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.