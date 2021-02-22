«الدفاع» تدشن مركز التطعيم ضد كورونا بمستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية

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جدة - متابعة الخليج 365 - أحمد المحلي: دشنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ضمن إطار التوسع في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فايروس كورونا (Covid-19) ،مركز التطعيم بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب وذلك لخدمة الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم، حيث تم تجهيز ( 16 ) مركز وعيادة بالمستشفيات العسكرية بمختلف مناطق المملكة.

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