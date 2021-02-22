شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الثلاثاء، على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع تقرير الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل، المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وأجزاء من منطقة تبوك.

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال وجنوب المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 26 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 16 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.