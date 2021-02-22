شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعلن توفر وظائف شاغرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض.

وأوضح البرنامج أن الوظائف المتاحة بمسمى “مُحلل الشراكة مع القطاع الحكومي” .

واشترط برنامج خدمة ضيوف الرحمن في المتقدمين ما يلي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الأنظمة الإدارية، تقنية البيانات والمعلومات، القانون، العلاقات العامة، العلوم الإنسانية، الإعلام، الاقتصاد، الهندسة) أو تخصص ذو صلة.

– كما لا يُشترط وجود خبرات سابقة.

وأشار برنامج خدمة ضيوف الرحمن، إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنا)، مضيفاً أن التقديم على الوظائف متاح حالياً وحتى الانتهاء من العدد المطلوب.