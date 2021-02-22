شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار تمديد التعليم عن بعد.. متحدثة التعليم تجيب على التساؤلات الشائعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم للتعليم العام، ابتسام الشهري، أن قرار تمديد استمرار#التعليم_عن_بعدحتى نهاية العام، جاء بناء على متابعة يومية ودورية من لجان وفرق عمل شُكلت في وزارة التعليم تقوم بالعمل مع الجهات ذات العلاقة، وإصدار التقارير ومراقبة الأوضاع الصحية.

وأوضحت “الشهري” خلال مداخلة مع قناة “العربية” مساء اليوم الإثنين، أن تقارير اللجان تعطي مؤشرات مهمة وأحد أهم هذه المؤشرات هو صحة وسلامة الطلاب، وكذلك صحة وسلامة منسوبي التعليم، لافتة إلى أن القرار يدعم استقرار العملية التعليمية ونجاحها في المملكة طوال فترة الجائحة.

ورداً على سؤال هل ستتغير الإجراءات المتخذة في عملية التعليم عن بعد داخل المملكة خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالاختبارات؟.. أكدت “الشهري” أن عمليات تقويم الطلاب والطالبات مستمرة مع المعلمين والمعلمات في الفصول الافتراضية في منصة مدرستي، مشيرة إلى أن التقويم مدعوم بآلية لتوزيع الدرجات وهي نفس آلية الفصل الدراسي الأول والتي تركز بشكل أساسي على عنصر المشاركة والتفاعل لتحقيق نواتج تعلم أفضل للطلاب والطالبات.

وفيما يخص الاختبارات النهائية وآليتها أكدت “الشهري” أنه سيتم الإعلان عن آلية الاختبارات في وقتها خاصة وأن الفصل الدراسي لا يزال في أسبوعه السادس في الوقت الراهن.