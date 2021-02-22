شكرا لقرائتكم خبر عن خلية الإعلام الأمنى: صواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء بالعراق من منطقة حى السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت خلية الإعلام الأمني، إن الصواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد جاءت من منطقة حي السلام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق سقوط صاروخين كاتيوشا على المنطقة الخضراء دون وقوع إصابات.

وبحسب قناة العربية، فإن ثلاثة صواريخ على الأقل استهدفت السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في العاصمة العراقية بغداد، وأشارت القناة، إلى أن إحدى القذائف سقطت خارج محيط المنطقة الخضراء فيما سقطت الأخريان داخلها.