حاكم دبي يتكفل بعلاج طفل عراقية من مرض نادر

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "البيان"، اليوم الاثنين أن حاكم دبي تكفل بعلاج الطفلة لافين إبراهيم جبار البالغة من العمر 19 شهرا.

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وتعاني لافين من ضمور العضلات الشوكي (المرحلة الثانية)، وهو مرض وراثي ناتج عن حدوث طفرة في جين الخلايا العصبية الحركية.

ومن المقرر أن يتولى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي علاج الطفلة التي تعجز أسرتها عن تحمل نفقات علاجها البالغة 8 ملايين درهم (2.1 مليون دولار).

وبدأت إجراءات العلاج الجيني للطفلة العراقية من أجل إنهاء معاناتها ومساعدتها على ممارسة حياتها بشكل أفضل.

ووفقا للصحيفة فإن حالة الطفلة تقتضي أن تتلقى العلاج قبل أن تبلغ عامين حتى يصبح العلاج فعالا ويساعد الطفلة على التعافي.

وكانت، والدة الطفلة بعثت برسالة إلى حاكم دبي تناشده فيها بأن يتكفل بعلاج ابنتها في مستشفى الجليلة.