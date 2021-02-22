قائد القوات المركزية الأمريكية يؤكد للسيسي استمرار التنسيق بين بلاده ومصر تجاه قضايا المنطقة

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في بيان رسمي، أن "السيسي أكد أيضا خلال لقائه بماكنزي على التطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائي القائم في جميع المجالات خاصة على الصعيد العسكري القائم والممتد بين البلدين على مدار العقود الماضية، وذلك على نحو يعزز من التعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة".

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وأشار راضي إلى أن لقاء السيسي بماكنزي تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب وكذلك برامج التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "كما تم استعراض خلال اللقاء وجهات النظر والرؤى بشأن آخر التطورات بالنسبة لعدد من القضايا على المستوى الإقليمي، خاصة في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وشرق المتوسط، وتم في هذا السياق التوافق على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي المنتظم بين البلدين الصديقين تجاه تلك القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وجاء في بيان الرئاسة المصرية أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، "أكد خلال لقائه بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الحرص على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك مع مصر تجاه قضايا المنطقة وذلك في إطار متانة العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد جوهرية لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، أخذا في الاعتبار الدور المصري المحوري والرئيسي لدعم السلام والاستقرار في محيطها الاقليمى، خاصة الجهود المصرية الفعالة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف".