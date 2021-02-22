السيسي يصدر توجيهات عاجلة للحكومة بشأن زراعة القطن المصري

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن السيسي اجتمع اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعدد من الوزراء والمسؤولين ذات الاختصاص.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن "الاجتماع استعرض محاور تطوير منظومة القطن في مصر، بهدف تحقيق أفضل استغلال لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم".

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ولفت إلى أن القطن المصري يحظى بجودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.

وأوضح بسام راضي أن "السيسي أمر بمواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته إلى سابق عهده واستعادة مكانته العالمية"، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال التطوير المتكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية.

ولفت إلى أن زيادة المساحات المنزرعة يساهم في تلبية الاحتياجات الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري على المستوى الدولي، إضافة إلى إقامة صناعات وطنية تعتمد على القطن المصري وتوفر منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين.